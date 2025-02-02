Международная федерация дзюдо наградила Олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова

Азербайджанскому спортсмену Хидаяту Гейдарову, завоевавшему золотую медаль на Летних Олимпийских играх в Париже-2024, Международной федерацией дзюдо присвоено звание "Дзюдоист года", а главному тренеру национальной сборной Ричарду Траутману - "Лучший тренер мужской команды".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Х. Гейдаров в ходе выступления сказал, что счастлив в связи с присвоением ему этого звания: "Эта награда не только моя, но и всего азербайджанского народа. За мной стоит прекрасная команда. Выражаю благодарность Федерации дзюдо Азербайджана, моей семье, болельщикам".

Р. Траутман отметил, что для него большая честь работать с такими решительными спортсменами, профессиональными тренерами и невероятной командой. "Выражаю глубокую благодарность нашей грандиозной команде. Не только я, мы все вместе написали историю. Благодарен каждому из вас".