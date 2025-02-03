МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило соболезнования Пакистану.

Как сообщает Day.Az, на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х размещена публикация с соболезнованиями.

"Нас глубоко опечалило известие о террористическом акте, совершенном в провинции Белуджистан Исламской Республики Пакистан. Наши мысли и молитвы с семьями жертв террористического акта, и в этот трудный момент мы выражаем солидарность с Пакистаном. Столкнувшись с разрушительным воздействием терроризма, Азербайджан полностью привержен поддержке всех усилий в борьбе с этой угрозой", - говорится в публикации ведомства.