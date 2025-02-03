https://news.day.az/politics/1727344.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило соболезнования Пакистану. Как сообщает Day.Az, на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х сделана публикация с соболезнованиями. "Нас глубоко опечалило известие о террористическом акте, совершенном в провинции Белуджистан Исламской Республики Пакистан.
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило соболезнования Пакистану.
Как сообщает Day.Az, на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х размещена публикация с соболезнованиями.
"Нас глубоко опечалило известие о террористическом акте, совершенном в провинции Белуджистан Исламской Республики Пакистан. Наши мысли и молитвы с семьями жертв террористического акта, и в этот трудный момент мы выражаем солидарность с Пакистаном. Столкнувшись с разрушительным воздействием терроризма, Азербайджан полностью привержен поддержке всех усилий в борьбе с этой угрозой", - говорится в публикации ведомства.
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