Автор: Мехти Ахмедзаде

Во французской политике есть фигуры, которые навсегда останутся в истории благодаря своим сомнительным решениям. И если где-то в закоулках Национального собрания Франции ещё оставались сомнения, кто же станет главным лоббистом армянских интересов, то теперь они развеяны: Лоран Вокье (Laurent Wauquiez) возглавил группу дружбы Франция-Армения.

В списке, состоящем из имен 55, который тиражирует в соцсети Х посол Франции в Армении Оливье Декотиньи (Olivier Decottignies), есть куча других знакомых лиц, которые не лучше.

Но сосредоточимся на Вокье, ибо он самый одиозный. Это человек, пожертвовавший объективностью ради своих предвзятых пристрастий. Его приверженность Армении настолько велика, что можно подумать, будто он сам родился где-нибудь в Лори или Сюнике. Впрочем, неудивительно, ведь именно этот политик продвигал инициативы сотрудничества не только с Арменией, но и с мифическим "арцахом", нарушая международное право и игнорируя тот факт, что Карабах признан частью Азербайджана.

Теперь, заняв пост председателя армяно-французской секты, Вокье наверняка воспримет это как карт-бланш для ещё больших провокаций, хотя его предыдущие выходки уже давно превратили его в карикатурную фигуру. Поздравления от послов двух стран, конечно, придают этой истории официального лоска, но вот суть остаётся неизменной: эта группа является не более чем шарашкиной конторой, созданной для продвижения ангажированной политики под видом дипломатии.

Для Вокье группа дружбы с Арменией - не просто формальный пост, а возможность для новых громких выходок. Вспомним, как он организовывал т.н. "гуманитарную колонну" у ППП "Лачин", рассчитывая, что её задержат, и тогда можно будет обвинить Азербайджан в нарушении прав человека. Но провокация не удалась.

Другой "шедевр" его карьеры - активная кампания за бойкот климатической конференции COP29, которая, несмотря на все провокации, состоялась в Баку. Повестка глобально-экологическая, но, Вокье и здесь ухитрился примешать армянское нытье. Если бы Франция захотела бойкотировать конференцию из-за своей экологической политики, это одно. Но делать это из-за мифической "этнической чистки" - это уже уровень отдельного циркового жанра.

Интересно, как французская политика позволяет столь ангажированным личностям определять международный курс страны? Хотя чему мы удивляемся? Франция давно превратилась в инструмент армянского лобби, причём на официальном уровне. Когда президент страны Эммануэль Макрон не скрывает своих симпатий к Армении, а такие, как Вокье становятся голосом армянских интересов, вопрос о независимости французской внешней политики становится всё более риторическим.

Очевидно одно: Лоран Вокье - типичный демагог, который ставит свои личные капризы выше здравого смысла и дипломатии. Сколько бы он ни пытался выслужиться перед армянским лобби, реальность остаётся неизменной: Азербайджан - сильное, независимое государство, которое не зависит от мнения проармянских клоунов, воображающих себя архитекторами международной политики.

Армянское лобби успешно продвигает свои интересы во французском парламенте, фактически подмяв его под себя и добившись принятия различных решений, открыто идущих вразрез с принципами международного права. Французские депутаты, действуя не в интересах своей страны, а в угоду армянским кругам, принимают однобокие решения, направленные против Азербайджана. Вмешательство лоббистов настолько глубоко, что французский парламент превратился в марионетку, забыв о реальных проблемах Франции, включая экономический кризис, рост преступности и протесты населения.