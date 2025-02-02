Канада должна стать 51-м штатом США

Канада должна войти в состав США в качестве 51-го штата, чтобы снизить налоги и не платить таможенные пошлины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

"Мы платим сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады. Зачем? Нет никакой причины. Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченное количество энергии, мы должны сами делать автомобили, у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать", - написал он.

"Без этих огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Жестко, но это факт! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Это означает для народа Канады значительно меньшие налоги и гораздо лучшую военную защиту - и никаких таможенных пошлин", - резюмировал Трамп.

В субботу Трамп подписал указ о введении пошлин на энергоресурсы из Канады в размере 10%, на другие товары - 25%. Данные меры вступят в силу 4 февраля.