Как распознать приближение инфаркта?

Чаще всего инфаркт развивается для пациента неожиданно, когда человек ощущает себя "полностью здоровым". Такими наблюдениями поделилась кандидат медицинских наук и кардиолог Анна Кореневич, исходя из своей практики.

Как передает Day.Az, по словам врача, есть признаки, которые могут явно указать на предынфарктное состояние. Иногда это происходит всего за несколько дней до приступа. Однако многие люди не придают значения необычному состоянию.

"Например, это появление жжения или сжатия в грудной клетке при физической нагрузке. Причем это не болезненные ощущения. И они кратковременные. Что характерно, пациент не говорит, что у него "болит". Поэтому многие люди это терпят и не обращаются за медицинской помощью", - объяснила врач.

По ее словам, такое состояние может наблюдаться, например, при интенсивной ходьбе. Дискомфорт иногда распространяется за пределы грудной клетки, сковывая челюсть, область шеи, левую руку.

"Если вы заметили у себя или своих близких что-то подобное, обязательно проверяйте сердце немедленно. Обращайтесь к опытному кардиологу", - подчеркнула Анна Кореневич.

Также, по ее словам, появление жжения за грудиной характерно для зимнего времени. В тот момент, когда человек только выходит на морозный воздух. И с этим связано одно заблуждение.

"К сожалению, курильщики связывают это с реакцией бронхов на низкую температуру. Но это не так. Тем более, курящие люди находятся в зоне риска", - отметила врач.

Есть еще третья ситуация, которая может первым делом предупредить о скором инфаркте. Она достаточно редкая. По словам Анны Кореневич, такое в ее практике случалось. Когда люди реагировали на это своевременно, врачам удавалось спасти им жизнь.

"Речь о появлении сжимающих, давящих, жгучих болей за грудиной в утренние часы. Человек может проснуться от этих ощущений, почувствовать дискомфорт в течение 5-10 минут. Проходит это само по себе без лекарств. Это всегда раннее утро", - уточнила кандидат медицинских наук и кардиолог.