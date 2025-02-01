Stratfor, глобально, прав: Армения провоцирует новую войну

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции 31 января, что в связи с "мирным договором" нет ничего нового, и 15 из 17 пунктов проекта согласованы. Сразу замечу, что в ситуации, когда не согласовано все, нужно говорить о том, что не согласовано ничего. А теперь вопрос - что именно не согласовано и по чьей вине?

"Есть два несогласованных пункта, и по части обоих Армения предложила решения. Один из них касается не размещения представителей сил третьих стран вдоль границы. Мы предлагаем применить это к границе, к делимитированным участкам", - изрек Пашинян.

И это было откровенное лицемерие. Потому, что представители третьих сил, а речь идет о наблюдательской миссии ЕС, уже находятся на условной армяно-азербайджанской границе.

Как мы ранее уже сообщали, послы стран Евросоюза в Брюсселе утвердили решение о гражданской миссии ЕС в Армении, согласно которому европейские наблюдатели останутся в приграничных регионах Армении еще на два года, до 19 февраля 2027 года. Это было решение, не только не согласованное с Азербайджаном, но и обоснованно критикуемое официальным Баку.

Также напомню, что 7 октября 2022 года Совет Европы принял решение направить до 40 экспертов ЕС вдоль армянской стороны условной границы с Азербайджаном "с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе". Сроком миссии были определены два месяца. Сейчас, как видим, увеличился и численный состав участников миссии и сама она превращается в бессрочную.

На этом фоне, данное заявление Пашиняна звучит очень нелепо, если не сказать провокационно. Армении, если бы она стремилась к миру, не нужно было бы действовать, вызывая обоснованное недовольство Азербайджана и продлевая срок деятельности наблюдательской группы ЕС и увеличивая ее численность. Так что, Никол Воваевич откровенно лукавит.

"Также есть тема отзыва споров в правовых плоскостях из международных инстанций, что при определенных обстоятельствах и условиях может быть приемлемо для нас, в том смысле, что мы не только отзываем что-либо в международных инстанциях, но и вообще отказываемся от этих споров В противном случае может сложиться ситуация, что мы отозвали какой-то вопрос, а Азербайджан отозвал свои претензии, то есть мы договорились, что не выносим это на рассмотрение международных инстанций, но на следующем этапе Азербайджан положит эти вопросы на стол двусторонних отношений, и вокруг этого может произойти эскалация", - продолжил он.

И это тоже был примитивный "финт ушами". Потому, что именно Азербайджан инициировал такое предложение. И, соответственно, только Пашинян мог додуматься до утверждения, что официальный Баку якобы может воспрепятствовать реализации того, что он сам и предложил. Плюс, важно помнить еще и о том, что это Армения всегда увиливала от выполнения всех взятых на себя обязательств.

Например, она так и не открыла Зангезурский коридор, хотя обязалась это сделать, согласно подписанному в ночь на 10 ноября 2020 года трехстороннему заявлению о прекращении огня. И вот, аналитический центр Stratfor публикует свежий отчет, согласно которому хотя заключение мирного договора с теоретической точки зрения близко, однако вопросы, связанные с демаркацией границы, вероятно, приведут к затягиванию заключения мирного договора в ближайшем будущем.

Это ровно то, о чем мы писали не раз - действия Армении затягивают подписание мирного договора. В Ереване, помимо всего прочего, не внесли до сих пор и изменений в конституцию Армении, где содержаться территориальные претензии к Азербайджану. В этих условиях не удивительно, что по мнению аналитического центра Stratfor, напряженность на армяно-азербайджанской границе может возрасти во второй половине года, если процесс делимитации будет приостановлен.

Такое возможно и вина за подобное развитие событий лежит исключительно на официальном Ереване.

"Однако риск крупной эскалации в ближайшем будущем, по мнению аналитического центра, останется достаточно низким", утверждают в Stratfor.

А вот это уже - как получится. Есть масса примеров того, как мелкие провокации , приводили к стычкам, которые перерасти в войны. Главное тут - не осуществлять провокаций. А Армения как раз и штампует провокации, одну за другой.