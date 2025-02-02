В Стамбуле горит супермаркет

В районе Эсенюрт города Стамбул (Турция) разгорелся сильный пожар в супермаркете.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило TRT Haber.

Сообщается, что пожар начался в складском помещении супермаркета.

На месте происшествия работают пожарные, полиция и медицинские бригады.

Кроме того, для локализации быстро распространяющегося пожара к месту возгорания были стянуты группы подкрепления с близлежащих территорий.