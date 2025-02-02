https://news.day.az/world/1727189.html В Стамбуле горит супермаркет В районе Эсенюрт города Стамбул (Турция) разгорелся сильный пожар в супермаркете. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило TRT Haber. Сообщается, что пожар начался в складском помещении супермаркета. На месте происшествия работают пожарные, полиция и медицинские бригады.
В Стамбуле горит супермаркет
В районе Эсенюрт города Стамбул (Турция) разгорелся сильный пожар в супермаркете.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило TRT Haber.
Сообщается, что пожар начался в складском помещении супермаркета.
На месте происшествия работают пожарные, полиция и медицинские бригады.
Кроме того, для локализации быстро распространяющегося пожара к месту возгорания были стянуты группы подкрепления с близлежащих территорий.
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