https://news.day.az/world/1727189.html

В Стамбуле горит супермаркет

В районе Эсенюрт города Стамбул (Турция) разгорелся сильный пожар в супермаркете. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило TRT Haber. Сообщается, что пожар начался в складском помещении супермаркета. На месте происшествия работают пожарные, полиция и медицинские бригады.