Поколение героев и созидателей

Автор: Лейла Таривердиева

2 февраля - День азербайджанской молодежи.

Этот праздник молодого поколения страны был учрежден указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 2 февраля 1997 года. С тех пор День молодежи широко отмечается в Азербайджане, является поводом еще раз поговорить о заслугах и запросах молодого поколения, его потенциале и вкладе в реализацию национальной повестки.

После 2003 года в формировании молодежной политики начался новый этап. Президент Ильхам Алиев, будучи сам молодым лидером, сделал ставку на молодежь, которая стала движущей силой развития республики. В 2011 году был создан Фонд молодежи. Перед фондом была постановления цель по финансированию проектов и программ, имеющих общественное и социальное значение, в том числе на международном уровне, в виде грантов, связанных с молодежной политикой в сферах ​​науки, образования, культуры и других. в 2013 году была учреждена Президентская премия для молодежи, утверждена Стратегия развития азербайджанской молодежи.

Накануне Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении президентских премий группе молодежи за 2025 год. Премии были присуждены представителям молодежи, особо отличившимся в сферах науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, общественной и социально направленной деятельности, инновациях и предпринимательстве.

Соответствующими распоряжениями Президента Ильхама Алиева были утверждены Государственная программа по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годах и Государственная программа по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы. Благодаря этим программам многие талантливые молодые азербайджанцы получили возможность обучаться в ведущих вузах мира за государственный счет. Две тысячи молодых граждан в рамках второй Госпрограммы уже проучились и вернулись на Родину с огромным багажом знаний, которые они успешно применяют на благо своей страны.

Беспримерна роль азербайджанской молодежи в победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Основную часть тех, кто принес победу, кто пожертвовал жизнью ради территориальной целостности страны, было молодое поколение, сформировавшееся за последние два десятилетия. Азербайджанская молодежь показала примеры героизма и патриотизма, высокой гражданской сознательности. Молодые граждане не только бились на фронте, они и в тылу активно помогали приближать победу. Большие задачи возлагаются на молодое поколение и в деле возрождения освобожденных территорий. И .конечно же, все помнят, какую роль сыграла молодежь в экологических протестах на Лачинской дороге и в полном восстановлении суверенитета Азербайджана.

"Я очень рад и горжусь тем, что большинство тех, кто шел вперед за Родину, за землю, были представителями молодежи. Это - источник гордости для каждого из нас, потому что выросло такое молодое поколение, которое, даже не видя Карабаха, этой горькой истории, шло на смерть за Карабах, за Родину, за национальное достоинство, стали шехидами, гази. Они приумножили славу нашей победоносной армии. Если бы не было этой политики, если бы молодежь не была воспитана в духе патриотизма, то неизвестно, какими бы могли быть итоги войны", - сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на Форуме молодежи три года назад.

2 февраля 2022 года в Баку состоялся форум, посвященный 25-летию Дня азербайджанской молодежи. Глава государства принял участие в форуме, выступил перед молодежью и ответил на вопросы участников. Этот диалог показал, насколько уважительно относится Азербайджанское государство к проблемам молодого поколения, как верит в него. Президент дал понять, что государство строит планы на перспективу, рассчитывая именно на молодые умы и молодые таланты.

Как заявил глава государства, сегодня Азербайджан уверенно смотрит вперед, решены основные задачи, стоящие перед страной, перед нынешней молодежью открываются широкие возможности, и она должна пользоваться ими. "Мы живем в свободной, стабильной, уверенной в себе стране. Мы по праву гордимся тем, что являемся гражданами Азербайджана, и молодежь должна быть активной для правильного определения своей дальнейшей жизни, а также для того, чтобы приносить максимальную пользу государству. Говоря об этом, я передаю азербайджанской молодежи свои сердечные пожелания, а также благодарю ее, потому что во многих случаях, особенно в Отечественной войне, роль молодежи была решающей, и мы по праву гордимся нашей молодежью", - сказал Президент Ильхам Алиев на юбилейном Форуме молодежи.

Сегодняшнее поколение молодежи - это граждане, обладающие эрудицией, знающие языки и стремящиеся к знаниям и развитию. Перед молодым поколением открыты все дороги. Благодаря выверенной и грамотной молодежной политике, проводимой государством, обладающая широтой взглядов, открытая для новых знаний и впечатлений азербайджанская молодежь даже в большей степени, чем предыдущие поколения, привержена национальным ценностям. Переняв из национальной идеологии все самое прогрессивное, наша молодежь не замыкается в своей среде, а легко интегрируется в молодежную среду других стран, успешно учится в самых авторитетных университетах мира, достойно представляя свою Родину. Мнение об Азербайджане формируется благодаря и нашей молодежи, обучающейся или работающей за рубежом.

Азербайджанская молодежь непосредственно участвует во всех сферах жизни страны, прилагает все силы и умения в деле наращивания экономического, политического веса на мировой арене и военной мощи Азербайджана. Проводимая руководством страны политика открывает пере новым поколением большие возможности. Остается только воспользоваться ими на благо своей Родины и во имя ее будущего.