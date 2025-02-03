В Азербайджане продолжается борьба с незаконной вырубкой деревьев

В Управлении по производству вне-уголовного преследования Генпрокуратуры расследованы факты незаконной вырубки деревьев в четырех районах республики.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Расследование установило, что в бакинском поселке Рамана, городе Хырдалан, селе Алиушаги Самухского района и селе Сарыханлы Имишлинского района были незаконно вырублены 360 деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, природе нанесен ущерб на сумму более 62 тыс. манатов.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 188.2 (самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без установленного законом права собственности, пользования или аренды), 259.1 и 259.2.4 (незаконная вырубка (изъятие) деревьев, кустарников или иных зеленых насаждений, причинившая значительный и крупный ущерб) Уголовного кодекса АР, которые направлены в органы внутренних дел для проведения предварительного следствия.