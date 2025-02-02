NASA запретило использование DeepSeek

NASA выпустило меморандум, запрещающий использование технологий китайской компании DeepSeek, специализирующейся на искусственном интеллекте. Причиной запрета стали "растущие опасения в сфере национальной безопасности и конфиденциальности". Как передает Day.Az, об этом сообщает CNBC.

DeepSeek, конкурент ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google, в начале недели стремительно поднялся на вершину рейтинга App Store, что вызвало беспокойство международных регуляторов. Особое внимание привлекла политика конфиденциальности компании, позволяющая собирать пользовательские данные, включая IP-адреса, паттерны нажатия клавиш, историю чатов и поисковых запросов.

NASA стало последним федеральным органом, запретившим использование DeepSeek. Ранее аналогичные меры приняли ВМС США и Палата представителей Конгресса, также обеспокоенные методами сбора и использования данных пользователей китайской компанией.

"DeepSeek, его продукты и услуги не разрешены к использованию с данными и информацией NASA, а также на устройствах и в сетях, принадлежащих правительству", - говорится в меморандуме, подписанном главным специалистом NASA по искусственному интеллекту. Он также отметил, что серверы DeepSeek "работают за пределами Соединённых Штатов, что вызывает опасения в сфере национальной безопасности и конфиденциальности".