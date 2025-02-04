В США сменили главу USAID

Госсекретарь США Марко Рубио назначен исполняющим обязанности администратора Агентства США по международному развитию (USAID).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом на своей странице в соцсети X сообщает американский телеканал ABC News.

"Рубио назначен исполняющим обязанности администратора USAID", - говорится в сообщении телеканала.

До этого стало известно, что в Вашингтоне со здания штаб-квартиры агентства США по международному развитию (USAID) сняли вывески.

Илон Маск назвал "комком червей" агентство по международному развитию США. Он добавил, что в USAID ничего не осталось и от него нужно избавиться.

Незадолго до этого Маск резко раскритиковал USAID, назвав агентство "преступной организацией", которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал USAID как "гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке". 2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.