Британия готовит ответ на случай введения США пошлин

Великобритания разрабатывает планы ответных действий на случай введения пошлин со стороны Соединенных Штатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.

"Мы готовы. Мы с нетерпением ждем возможности тесной работы с президентом [США] Дональдом Трампом, но [британские] министры всегда делают то, что лучше всего отвечает национальным интересам", - сообщил собеседник издания. Его высказывания стали ответом на заявления американского лидера о том, что "Великобритания перешла границы дозволенного" в вопросе экспорта с США. При этом Трамп пояснил, что с Великобританией решение вопроса может быть найдено. Он также заявил, что больше всего его не устраивают отношения Вашингтона с ЕС.

"Направление, в котором Соединенные Штаты пошли на этих выходных, сбило с толку большинство аналитиков. Открытость экономики Великобритании - большое преимущество, но присутствует очень высокий уровень неопределенности. Вы не можете ничего исключать", - заявил изданию другой чиновник.

Financial Times обращает внимание на большой профицит США в двусторонней торговле с Великобританией, который достигает $14,5 млрд. Как говорится в статье, это ставит Лондон в выигрышную позицию, так как основные угрозы Трампа ввести тарифы направлены против стран с большим дефицитом торговли с Соединенными Штатами.