США направили в Индию самолет с нелегальными мигрантами

Власти США выслали нелегальных мигрантов в Индию, для этого была задействована военно-транспортная авиация.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источника из числа должностных лиц США, американский военно-транспортный "самолет C-17 с мигрантами на борту вылетел в Индию". Он приземлится в Индии не раньше, чем через 24 часа.

Ранее США применили военно-транспортную авиацию для отправки нелегальных мигрантов в Гватемалу, Перу и Гондурас. Как отмечает агентство, "это дорогостоящий метод высылки мигрантов". К примеру, их депортация в Гватемалу обошлась примерно в $4,7 тыс. на одного человека.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в конце января сообщила в X, что в США "начались депортационные рейсы". Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что в первую очередь из страны высылают нелегальных мигрантов из числа закоренелых преступников.