TANAP уверенно поддерживает рынок Европы

Поставки газа по TANAP достигли 75 миллиардов кубометров с момента начала коммерческой эксплуатации, передает Day.Az.

"TANAP, самая протяжённая часть Южного газового коридора, достигла показателя в 75 миллиардов кубометров с момента начала коммерческой транспортировки газа. TANAP продолжает вносить вклад в обеспечение энергетической безопасности Турции и Европы". - говорится в сообщении оператора.

Отметим, что TANAP транспортирует газ, добываемый в рамках второй стадии разработки азербайджанского месторождения "Шахдениз", от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. Общая стоимость TANAP - менее семи миллиардов долларов.

Первоначальная мощность TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год с возможностью расширения до 31 миллиарда кубометров в год в будущем. Около шести миллиардов кубометров газа поставляется в Турцию, а остальной объем - в Европу.

Заполнение трубопровода TANAP на территории Турции началось в конце января 2018 года.

Церемония запуска TANAP состоялась 12 июня 2018 года в турецком городе Эскишехир. Первые коммерческие поставки газа в Турцию начались 30 июня 2018 года. Церемония открытия соединения TANAP с Европой состоялась 30 ноября 2019 года в городе Ипсала (провинция Эдирне, Турция).

Для расширения необходимо несколько дополнительных компрессорных станций, чтобы достичь пропускной мощности в объеме 24 миллиардов кубометров в год. Для выхода на мощность в 31 миллиард кубометров потребуется семь компрессорных станций.

На сегодня изучается возможность транспортировки водородной смеси по Трансанатолийскому трубопроводу. C технической точки зрения содержание водорода в природном газе, который транспортируется по TANAP, может быть на уровне 2 процентов.

Расчетный срок полезного использования системы TANAP продлится до 2062 года.