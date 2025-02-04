Мотоцикл впервые продали за миллион долларов

Исторический момент в истории мотоциклов произошел на аукционе в Лас-Вегасе, когда мотоцикл Cyclone V-Twin 1915 года был продан за рекордные $1 320 000, побив предыдущие рекорды аукционов - 935 000 долларов за Harley-Davidson 1908 года и 929 000 долларов за Vincent Black Lightning 1951 года, передает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ.

Интересно, что мотоциклы американского производства теперь доминируют в самых высоких ценах на аукционах: в 90% первой десятки представлены американские бренды, что является сдвигом по сравнению с предыдущими годами, когда лидировали британские мотоциклы, такие как Vincent и Brough Superiors.

Всего через несколько минут после "Циклона" на аукционе появился Crocker Twin 1938 года, проданный за 880 000 долларов. Оба мотоцикла поступили из коллекции Урбана С. Хирша III, колоритной фигуры, выросшей в бедности и разбогатевшей благодаря бизнесу по продаже типографской краски.