В Баку задержаны вымогатели

31-летний житель города Гянджа обратился в полицию с заявлением о том, что двое мужчин путем угроз вымогали у него 100 000 долларов.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции, были установлены и задержаны подозреваемые в вымогательстве 47-летний Г.Гасанов и 42-летний А.Балаев.

Во время осмотра Г.Гасанова у него были обнаружены и изъяты таблетки трамадола и марихуана.