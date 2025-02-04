https://news.day.az/society/1727777.html В Баку задержаны вымогатели 31-летний житель города Гянджа обратился в полицию с заявлением о том, что двое мужчин путем угроз вымогали у него 100 000 долларов. Об этом Day.Az сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).
В Баку задержаны вымогатели
31-летний житель города Гянджа обратился в полицию с заявлением о том, что двое мужчин путем угроз вымогали у него 100 000 долларов.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).
В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции, были установлены и задержаны подозреваемые в вымогательстве 47-летний Г.Гасанов и 42-летний А.Балаев.
Во время осмотра Г.Гасанова у него были обнаружены и изъяты таблетки трамадола и марихуана.
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