Обращение дорожной полиции к пешеходам

Безответственное поведение некоторых пешеходов на дорогах создает серьезный риск как для их собственной безопасности, так и для других участников движения.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Главного управления дорожной полиции.

Отмечается, что безответственность пешеходов чаще всего проявляется в следующих ситуациях:

- переход дороги на красный свет или в момент, когда для водителей горит зеленый сигнал светофора;

- пересечение проезжей части бегом, во время разговора по телефону или без должного внимания к окружающей обстановке. Особенно часто такие случаи наблюдаются среди детей и пожилых людей;

- переход в неположенных местах, в том числе на скоростных автомагистралях и многополосных дорогах, где это особенно опасно;

- выход на дорогу в состоянии алкогольного опьянения;

- передвижение в темное время суток по неосвещенным дорогам в темной одежде, что делает пешеходов практически невидимыми для водителей.

"Уважаемые пешеходы!

Чтобы сохранить свою жизнь и безопасность, обязательно соблюдайте следующие правила:

- переходите дорогу только в установленных местах;

- останавливайтесь на красный свет и переходите на зеленый. Не отвлекайтесь на телефон и внимательно следите за обстановкой;

В темное время суток надевайте одежду со светоотражающими элементами.

Помните, что безопасность дорожного движения - это ответственность каждого. Если пешеходы и водители будут относиться друг к другу с уважением и вниманием, аварий можно избежать", - говорится в сообщении.