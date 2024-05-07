Япония хочет поставить боевые корабли Австралии

Правительство Японии намеревается принять участие в тендере на поставку боевых кораблей Австралии в рамках ее программы модернизации и развития собственных ВМС. Об этом сообщила японская газета Yomiuri, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подчеркивается, что Япония, в случае победы в тендере, рассчитывает поставлять австралийской стороне модернизированные версии своих самых современных эсминцев. Отмечается, что среди других потенциальных кандидатов на поставку Австралии боевых кораблей - Германия и Южная Корея.

Ранее в феврале этого года министр обороны Австралии Ричард Малз объявил, что власти страны в течение следующего десятилетия направят дополнительно 11,1 млрд австралийских долларов ($7,3 млрд) на модернизацию и увеличение почти вдвое численности надводного флота своих Военно-морских сил. План предусматривает закупку в интересах австралийских ВМС 17 боевых надводных кораблей так называемого "второго эшелона". Среди них 11 сторожевых кораблей, которые будут выполнять задачи по атаке надводных и береговых целей, противовоздушную оборону и сопровождение, а также шесть новейших опционально обитаемых судов большого водоизмещения типа LOCSV (Large Optionally Crewed Surface Vessel).

В соответствии с пересмотренной программой комплексного развития ВМС страны приобретаемые Канберрой сторожевые корабли будут закладываться за границей, а затем переправляться на австралийские верфи для окончательной достройки.

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