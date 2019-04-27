Есть определенные силы, которым плохо спится от того, что между Грузией и Азербайджаном сложились добрые отношения. Есть они не только в солнечной Армении, но и в самой Грузии. В принципе, двум нашим странам делить нечего, кроме разве что небольшого участка суши на границе. И это, видимо. Очень расстраивает провокаторов, демагогов и неудачников.

На днях на грузино-азербайджанской границе произошел неприятный инцидент с участием депутата парламента Грузии и главы Лейбористской партии, небезызвестного Шалвы Нателашвили. Как такое лицо вообще могло быть избрано в парламент, это, конечно, вопрос интересный. Но еще интереснее содержание его "спича", произнесенного в связи со спорным участком границы, где расположен храм Давида Гареджи (Кешишчидаг).

Напомним, что речь о церкви, из-за которой две страны никак не могут завершить демаркацию границ. В Грузии считают его грузинской церковью, в Азербайджане - наследием Кавказской Албании.

Как бы там ни было, вопрос обсуждается двумя странами на цивилизованном уровне. Вот только депутату Нателашвили о цивильном обращении представления не имеет. Привыкший делать свою политику неадекватными методами, он после недавнего посещения Кешишчидага президентом Саломе Зурабишвили тоже устремился к "святому месту". Но не в целях духовности, а чтобы устроить скандал.

Оппозиционный телеканал "Рустави-2" сделал сюжет о его посещении границы. Для кого угодно этот сюжет стал бы компроматом, но Шалва, наверное, гордится и любуется собой.

Обращаясь по-русски к азербайджанским пограничникам, Нателашвили высказался в том духе, что азербайджанцы, мол, не имеют ничего общего с Кавказом, и пока они, грузины, дескать, создавали тут культуры, мы с вами скакали по азиатским степям. Затем перешел на грузинский и с видом обличителя политических язв заявил журналистам: "Это открытая агрессия Азербайджана и вторжение в Грузию".

Нет чувства дежавю? Как будто голосит рупор армянского агитпропа.

Ну что тут скажешь... Нателашвили плохо разбирается не только в истории Азербайджана, но и в новейшей истории собственной страны. Называя Азербайджан "оккупантом", он забывает о важных ее моментах, совсем недавних и свежих, которые должны быть на памяти у большинства граждан Грузии.

Во-первых, в отличие от Армении, Азербайджан никогда не претендовал на грузинские территории. Такого понятия, как "азербайджанский сепаратизм" не существует. И не только в Грузии, но и нигде в мире. в то же время господину депутату стоило бы обратить внимание на карту, вывешенную армянской молодежью Москвы в связи с недавней годовщиной мнимого "геноцида" - на ней к Армении присоединен грузинский регион Самцхе-Джавахети.

Во-вторых, Грузии очень повезло, что у нее есть такой сосед, как Азербайджан. В сложном регионе, с сложной геополитической ситуации и при непростой внутриполитической ситуации у Грузии могло быть очень много нерешаемых проблем. Уже двадцать лет эти нерешаемые проблемы она решает благодаря азербайджанским соседям. Если лейборист Нателашвили забыл, напомним, что Азербайджан не раз спасал не имеющую собственных ресурсов и финансов Грузию от холода и голода. В прямом смысле слова.

В 2006 году, когда "Газпром" прекратил поставки газа в Грузию и ее энергетическая безопасность повисла на волоске, именно Азербайджан спас ситуацию. Во второй раз это произошло после августовской войны 2008 года, когда страна снова осталась без российского газа и оказалось перед угрозой замерзания морозной зимой. На помощь снова пришел "агрессор", не обращая внимания на определенное давление.

Как говорил по этому поводу экс-президент Михаил Саакашвили, "Грузия никогда не забудет эту помощь азербайджанского народа. Мы не забудем эту помощь потому, что она была оказана в самое сложное для грузин время. И это не только результат стратегического партнерства, но и символ нашего братства. По сути, мы основали конфедеративные связи. Между нашими странами нет никаких проблем".

Можно привести немало и других примеров, когда экономически сильный Азербайджан шел навстречу грузинским партнерам, закрывал на что-то глаза, где-то снижал цены. Одним словом, наша страна всегда действовала по принципу добрососедства. Кто бы помог, если бы не Азербайджан? Все хорошо помнят, как "помог" Грузии пресловутый Запад в 2008 году. В случае чего, все завершилось бы отправкой гуманитарной помощи, палаток и одеял. Но согрел грузинский народ Азербайджан. Кроме того, благодаря азербайджанским транспортным и энергетическим проектам страна получает немалые средства, на которые смогла поправить свое положение. Может быть, у грузин была альтернатива, о которой знает только Нателашвили?

Да ничего он не знает. Этот политик вообще личность неадекватная и скандальная. в

В 2007 году он страдал манией преследования и утверждал, что президент Саакашвили его "заказал". 8 ноября 2007 года после разгона полицейским спецназом акций оппозиции грузинская прокуратура обвинила Нателашвили в шпионаже в пользу России и заговоре с целью свержения власти, после чего Нателашвили пришлось скрыться. Чтобы как-то оправдаться, он заявил, что власти Грузии готовили его убийство. В 2008 году он, попросив перед этим политического убежища в США, выдвинулс яна президентские выборы в Грузии и получил чуть более 6 процентов голосов. Опозоривший на выборах, он обратился уже к Евросоюзу за политическим убежищем.

Нателашвили считал, что к его персоне серьезно относятся. Но на самом деле его считали за клоуна. В 2007 году в Грузию приехали представители немецкой сатирической партии "Партия", в том числе их "лидер" Мартин Зоннеборн, который являлся главным редактором сатирического журнала "Титаник". Нателашвили поверил в то, что "Партия" имеет 30 представителей в немецком парламенте, или же получит сколько же мандатов в следующих выборах, и на полном серьезе давал интервью. Опозорился, одним словом.

Ну не будем о грустном, как говорится. Внутренние дела Грузии и ситуация на ее политическом поле нас не касаются. А то, что подобные лица могут (и хотят) нанести конкретный вред азербайджано-грузинским отношениям, это уже серьезно. Пограничную проблему подобная провокация не решит, но может стать червоточиной в нормальных и братских отношениях наших стран.

Нужно ли это Грузии?

Султан Керим