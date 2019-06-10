https://news.day.az/politics/1127542.html Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Казахстана
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Казахстана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Касым-Жомарту Токаеву в связи с избранием на пост Президента Казахстана, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
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