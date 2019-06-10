Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Казахстана 341

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Касым-Жомарту Токаеву в связи с избранием на пост Президента Казахстана, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется

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