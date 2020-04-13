Дорожная полиция сможет штрафовать нарушителей карантина

13 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Список должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с указом, дорожная полиция будет иметь полномочия рассматривать административные правонарушения в соответствии со статьей 211 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно статье за ​​нарушение антиэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов на граждан налагается штраф от 100 до 200 манатов, на должностных лиц - от 1500 до 2000 манатов или, в зависимости от обстоятельств дела, административный арест на срок до одного месяца. На юридических лиц налагается штраф в размере от 2000 до 5000 манатов.