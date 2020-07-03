https://news.day.az/politics/1250163.html Некоторые подразделения азербайджанской армии участвуют в контроле за соблюдением карантинного режима - минобороны
Некоторые подразделения азербайджанской армии участвуют в контроле за соблюдением карантинного режима - минобороны
"Для контроля за соблюдением специального карантинного режима, применяемого на территории страны в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики, к патрульной службе, организованной в целях оказания помощи сотрудникам МВД, привлечены некоторые подразделения азербайджанской армии".
Как сообщает Day.Az об этом сообщили в Минобороны: "Военнослужащие принимают участие в несении службы на территориях, выделенных для контроля за соблюдением требований особого карантинного режима".
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