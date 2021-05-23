Как армянская пропаганда делает из предателей "патриотов"

Осведомленному читателю хорошо известно, что российское информационное агентство Регнум, которое возглавляет Модест Колеров, фактически является информационным ресурсом, обслуживающим армянское лобби России.

Это уже давно принято как безысходная данность, поэтому на проармянские публикации данного ресурса уже не интересно даже реагировать.

Однако одна из последних низкопробных статей одного из постоянных авторов Регнума некого Арташеса Гегамяна буквально ввела в ступор.

Как передает Day.Az, об этом рассказывает Gradator.Ru:

Этот Гегамян стыдит россиян за, что они не испытывают благодарности к К. Затулину, В. Соловьеву, С. Тарасову, М. Симоньян, С. Кургиняну, А. Миграняну. Гегамян перечисляет практически всех провокаторов, находящихся на службе у иностранных сил и ТРЕБУЕТ от россиян выражения им поклонения и признательности. Мало того, что они беспардонно дербанят российский бюджет, как та же Симоньян, так еще россияне должны благодарить их за верную службу Армении. "Столь примитивной и вызывающе наглой публикации мы давно не читали", - пишет российское издание.

Арташес Гегамян рассуждает в своих сочинениях для Регнума: "Не могу не поделиться с читателями о том чувстве боли и стыда, которое испытываешь от осознания неблагодарности к подлинным и испытанным российским друзьям армянского народа - К. Затулину, В. Соловьеву, С. Тарасову, нашим соотечественникам − М. Симоньян, С. Кургиняну, А. Миграняну и многим гражданам РФ армянского происхождения. Бесспорно, патриотам России, прекрасно осознающим непреложную истину - потеря Армении обернётся для России потерей Северного Кавказа".

Лучше Гегамян не делился с читателями своими рассуждениями. Читая бредовые статьи таких специфических армянских авторов, которых транслируют российские информационне ресуры типа Регнума, действительно испытываешь боль и стыд от того, насколько армяне научились манипулировать российскими СМИ и аудиторией.

Колеровский Регнум представляет возможность армянскому журналисту сомнительного профессионального уровня для клеветнических публикаций, позволяя ему обливать грязью и в прямом смысле оскорблять российских экспертов, которые не служат армянскому лобби и допускают высказывания, раздражающие армянский спрут в России.

В то же время Гегамян возносит неуемные похвалы в адрес наемников и фигурантов армянской сети, которых сам Арташес откровенно называет "подлинными и испытанными российскими друзьями армянского народа". Здесь Гегамян прав, однако когда он параллельно пытается записать эту кучку провокаторов в "патриоты России", это однозначно вызывает тошнотворный рефлекс.

А что касается "блестящего" вывода "эксперта" Гегамяна о том, что "потеря Армении обернётся для России потерей Северного Кавказа", то сам автор этот тезис в своей пародии на статью с аналитическим подтекстом так и не раскрыл. Ему просто необходимо было произвести пустой звук, выстрелить по мозгам непосвященных в политику российских граждан, чтобы заронить в их сознании "ценность" Армении для России. Хотя причем здесь Армения и Северный Кавказ? Северный Кавказ вращается совсем в других парадигмах, и на этом направлении скорее Азербайджан является критерием важности, чем Армения.

Что же касается "потери" Армении, то армянство давно потерялось в объятиях США и Франции. Тут уже терять нечего для России. Да и "приз" в качестве Армении не столь важен, как его пытаются преподнести армяне. Это скорее груз, что и показывают события а регионе и провокации Армении на уровне ОДКБ, НАТО, ОБСЕ.

Теперь возьмем некоторые моменты из гегамянского текста, публикация которого является очередным позором Регнума и его редактора Колерова, хотя последний давно живет по принципу "деньги не пахнут", как и его парламентский аналог Затулин.

Патриот Армении, ангажированный армянский депутат Госдумы РФ Константин Затулин

Кстати, скоро выборы в Госдуму, и Затулин потому прибавляет ускорение своим потугам в пользу армянства, которое уже выдвинуло его кандидатуру в ГД РФ от Краснодарского края, всесторонне опоясанного армянскими сетями.

Выражения, которые позволяет себе Гегамян на сайте российского агентства, которое создал экс-высокопоставленный чиновник АП РФ Модест Колеров, выходят за рамки журналистской этики официального ресурса.

Гегамян с благословения Колерова называет русского философа-евразийца Александра Дугина, а также главного редатора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко и известного журналиста Максима Шевченко "предателями". Кто-то может обвинить этих русских патриотов в предательстве национальных интересов РФ? Вряд ли.

Патриот России, философ - евразиец Александр Дугин

Намешав в своем псевдоаналитическом материале кучу лжеинформации, выданной ресурсами Симоньян, Гегамян, сам не понимая, о чем написал с претензией на геополитический анализ, на самом деле преследовал другую цель - ударить по российским экспертам, на которых сейчас охотится армянское лобби.

Переврав и оскорбив Дугина, Арташес перескочил на Коротченко.

Российский военный аналитик Игорь Коротченко, преследуемый армянским лобби

Армянское лобби давно сфабриковало против Коротченко компромат и пытается дискредитировать его в восприятии российской аудитории. Гегамян клеветнически называет Коротченко "педофилом", прекрасно понимая, что никакой ответственности армяне в России за клевету нести не будут. Максимум, дяди в погонах попросят их не высовываться, как периодически это рекомендуют дашнакам Габрелянову и Симоньян. А если Коротченко и подаст в суд, то нет сомнений, что армянское лобби через свои влиятельные каналы отмажет своих подопечных.

Гегамян в своем опусе упрекает всех и вся в России в том, что люди не бросаются на "развенчивание антиармянской, а во многом и (якобы) антироссийской сути дугино-коротченких и Ко" и не укладываются в восторге перед парадными Затулина и Симоньян, которых Арташес называет "русскими державниками"! Не смешно ли? Или не грустно ли, что русский патриот Дугин стал "предателем России", а ангажированный, скупленный с потрохами армянской диаспорой Затулин и проевшая российский бюджет, многоликая Симоньян стали "державниками".

Маргарита Симоньян получает от президента Армении орден Мовсеса Хоренаци за службу "России"?

Гегамян еще и возмущается: "Мы можем говорить о полном отсутствии системной работы по раскрытию полной ангажированности разного рода апшеронских глашатаев типа Максима Шевченко, выступления и статьи которого даже на почтительном расстоянии смердят нефтедолларами с апшеронского султаната".

Однако когда касается Затулина или Симоньян, у Гегамяна возникают проблемы с обонянием. Или смердить можно только с армянским душком?

Российского журналиста Максима Шевченко армянское лобби призывает пригвоздить к столбу

Гегамян набрасывается на известного российского журналиста Максима Шевченко, называя его "мерзавцем" еще и за то, что Шевченко невольно вступил в дискуссию с "патриотом-державником" Затулиным и как-то случайно задел бабку Симоньян. С подачи Симоньян ее бабушка с автоматом уже стала главным героем на всех российских государственных ресурсах, управляемых самой Симоньян.

"Если все мы чего-нибудь стоим, шевченки не могут являться в русском обществе рукопожатными!", - распаляется Гегамян, призывая атаковать известного российского журналиста.

Он также призывает "гвоздить к позорному столбу политического скомороха (так он называет Максима Шевченко - авт) в том числе и за оскорбление нашей гордой соотечественницы Маргариты Симоньян".

Армянская любовь к "гордой соотечественнице" Маргарите Симоньян стала самой смехотворной кульминацией этой статейки.

"Мне уже приходилось с благодарностью писать о Маргарите Симоньян за её глубокий, внутренне прочувствованный патриотизм, имманентно присущий чистокровным армянам", - изливает душу армянский националист Гегамян. А ведь он фактически разоблачает свою любимую Симоньян, которая искусно морочит голову россиянам своим показным "русским патриотизмом". На самом деле в Симоньян заложена генетическая программа, присущая, как пишет Арташес, только "чистокровным армянам", что всячески и подтверждает ее провокационная деятельность в российских СМИ.

И в завершение наш "друг" Гегамян подсластил и главного редактора ИА REGNUM Модеста Алексеевича Колерова, который любезно предоставил платформу целого российского информационного агентства в распоряжение политического армянства.

И как же мастерски врет и льстит Гегамян своему покровителю Колерову, называя одного из самых ангажированных российских журналистов самым "непредвзятым".

Модест Колеров ... в думах "о России"

"При этом, что бросается в глаза, так это абсолютная непредвзятость оценок Модеста Алексеевича, напрочь отсутствующее желание кого-то незаслуженно восхвалять в силу политической конъюнктуры, что нынче в моде у определенной части российского экспертного сообщества, которые всегда держат свой нос по ветру. Однако все выступления М. Колерова в армянской прессе объединяет одно - чувство тревоги за будущее армянский государственности, армянского народа", - соврамши, польстил Гегамян.

Однако насчет того, насколько Колеров печется о будущем армянской государственности, здесь Гегамян не ошибся. Агентство Регнум при Колерове, как и РИА Новости при Симоньян твердо стоят на страже интересов армянской государственности. Одним слово, "патриоты России"...