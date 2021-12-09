Пашинян будет обслуживать интересы режима США

Участники "Саммита за демократию" будут обслуживать интересы режима США.

Как передает Day.Az, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать. Именно для этого США организуют массовку в виде "саммита демократий", участники которого будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима", - подчеркнула Захарова, намекая на участие Армении в этом саммите.

Напомним, что Армения не просто была приглашена на этот саммит, который очевидно создан, чтобы противопоставить остальные страны мира Китаю и России. Официальный Ереван в ответ на приглашение заявил, что обязательно примет в нем участие. Причем, подобный ответ пашиняновского режима прозвучал именно на фоне того, что Россия дала ясно понять, среди союзников по ОДКБ она бы не хотела никого видеть на этом саммите.

Последние действия Еревана на фоне всех антироссийских митингов дают понять, что руководство Армении уже не считает Россию своим союзником. Во что в итоге выльется подобный дерзкий выпад в адрес России, благодаря которой Армения, по сути, существует как государство, - покажет время.

Но уже сейчас очевидно, что ничем хорошим для соседей это не закончится. Армянское общество должно выбрать куда дальше ему идти. Если Армения выберет путь на евроинтеграцию, НАТО, западный мир и т.д., то население должно отчетливо понимать о последствиях. Неправильно сделанный выбор в данной ситуации раздавит тех, кто его сделал.

М.Ахмедзаде