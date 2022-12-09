Азербайджан прикладывает огромные усилия для возрождения Карабаха

Азербайджан прикладывает огромные усилия для возрождения Карабахского региона.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный исполнительный директор французской газеты "Lagazetteaz.fr" Жан-Мишель Брюн во время посещения Карабаха в составе делегации иностранных специалистов.

"Впервые я приехал в Агдам 21 мая прошлого года и увидел только разрушения. На сегодняшний день я впечатлен и очень счастлив, так как благодаря восстановительным работам Агдам, кажется, оживает", - сказал Брюн.

Он отметил, что в прошлом году посетил Агдамскую мечеть и даже поднялся на минарет.

"На данный момент Азербайджан реставрирует эту прекрасную мечеть. Также проводится большая работа по строительству инфраструктуры, жилья и дорог, прикладываются огромные усилия для восстановления замечательного Карабахского региона", - добавил исполнительный директор газеты.