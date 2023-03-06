ЕС обратился к Азербайджану и Армении

Европейский союз (ЕС) глубоко сожалеет о вчерашнем инциденте на линии соприкосновения в Карабахе, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Петера Станона.

В заявлении отмечается, что ЕС призывает к полному расследованию произошедшего, проявлению заинтересованными сторонами сдержанности, избежанию любых дальнейших действий, которые могут подорвать стабильность в регионе и поставить под угрозу мирный процесс.