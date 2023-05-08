Азербайджан и Армения добились значительного прогресса в решении сложных вопросов.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге сказал заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

"Обсуждения на прошлой неделе были конструктивными. Мы считаем, что делегации из Армении и Азербайджана добились значительного прогресса в решении сложных вопросов", - сказал он.

Патель отметил, что обе страны в принципе согласились на определенные условия и лучше понимают точки зрения друг друга.

Он сказал, что США считают, что при наличии дополнительной доброй воли и гибкости соглашение вполне достижимо.

"Мы продолжаем оказывать полную поддержку, поскольку две страны продолжают вести диалог для обеспечения прочного и устойчивого мира", - отметил Патель.

Отметив, что стороны продолжат переговоры, Патель сказал, что США это приветствуют.

"Прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира", - добавил он.