https://news.day.az/politics/1563218.html Здание Хумо Арены в Узбекистане освещено цветами государственного флага Азербайджана в честь 100-летия Гейдара Алиева - ФОТО - ВИДЕО
Здание Хумо Арены в Узбекистане освещено цветами государственного флага Азербайджана в честь 100-летия Гейдара Алиева - ФОТО - ВИДЕО
Здание Хумо Арены в центре Ташкента (Узбекистан) освещено цветами государственного флага Азербайджана в честь 100-летия общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az, на здании проецированы слова "Гейдару Алиеву - 100 лет".
Данная видеопроекция олицетворяет дружбу и братство между азербайджанским и узбекским народами.
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