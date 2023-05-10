Здание Хумо Арены в Узбекистане освещено цветами государственного флага Азербайджана в честь 100-летия Гейдара Алиева

Здание Хумо Арены в центре Ташкента (Узбекистан) освещено цветами государственного флага Азербайджана в честь 100-летия общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az, на здании проецированы слова "Гейдару Алиеву - 100 лет".

Данная видеопроекция олицетворяет дружбу и братство между азербайджанским и узбекским народами.