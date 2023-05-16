Арутюняновская шайка бандитов готовится к провокации?

Автор: Мехти Ахмедзаде

Остатки бандитов и сепаратистов, которые временно орудуют и занимаются воровством в зоне ответственности РМК, в частности, в Ханкенди, похоже, готовятся к очередной провокации, целью которой является срыв диалога и реинтеграции армянского меньшинства в азербайджанское общество, а также попытка замедлить любые положительные для региона процессы.

После того, как в Брюсселе состоялась пятая успешная для Азербайджана трехсторонняя встреча, где премьер-министр Армении вновь признал территориальную целостность нашей страны, а Евросоюз полностью поддержал мирные процессы и инициативы, предлагаемые Баку, в Сети распространились кадры видеонаблюдения, где арутюняновская вооруженная шайка проводит учения на полигоне в Ходжалы.

Очевидно, что сепаратисты, осознавшие полное фиаско Армении на Брюссельской встрече, готовятся сорвать любое возможное продвижение в переговорах, а также диалог между Баку и представителями армянского меньшинства в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Преступник Араик, похоже, намеревается разжечь очередной очаг агрессии. В принципе, этим и объяснялилсь постонные факты поставок оружия и переброски боевиков в зону временной ответственности российских миротворцев по Лачинскому коридору и альтернативной ему дороге. Однако, все это прекратилось после установки ППП на границе. Остатки вооруженных армянских формирований теперь еще слабее, чем раньше, но при этом их готовят к самоубийству под соусом реванша, который просто невозможен.

Похоже, что итоги Второй Карабахской войны ничему не научили сепаратистов. Они думают, что у них что-то получится, если они будут скрытно готовиться к провокациям и саботажам. Но данное видео является свидетельством того, что никакой "скрытности" быть не может - Победоносная Азербайджанская армия всегда обо всем осведомлена и круглосуточно ведет наблюдение на всей территории страны.

Любая попытка агрессии или реваншка в период установления мира в регионе закончится для араиковских бандитов также, как и 3 года назад. Правда, на этот раз не нужно будет 44 дня - все будет подавлено максимально быстро. Пора бы уже усвоить уроки 2020-го года и помнить, что "Железный кулак" не дремлет.