Секрет успеха: стратегия Президента Ильхама Алиева в действии

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", сделал целый ряд очень важных, программных, опирающихся на личный опыт и успешно реализованную, победную стратегию заявлений. Они, в целом и каждое в отдельности, станут темой для многочисленных публикаций в отечественных и зарубежных СМИ. Понимая невозможность объять необъятное я сконцентрируюсь на очень важном утверждении главы нашего государства о том, что членство в Евросоюзе никогда не было целью Азербайджана.

"Мы никогда не ставим перед собой недостижимые цели. Именно поэтому членство в ЕС никогда не было нашей целью, так как мы четко понимали и понимаем, что это нереально. Этого никогда не произойдет, даже если мы сделаем все, что они требуют. Пример Турции прекрасно подходит для этого. Многие страны стали членами ЕС уже после того, как Турция стала кандидатом. Но Турция так и не была принята в союз, только потому, что население страны состоит из мусульман. Давайте будем очень честными, мы говорим очень открыто. Сказать, что Турция не соответствует каким-то критериям, абсолютно беспочвенно... Это служило фактором, и мы это понимаем. Мы тоже мусульмане. Они никогда нас не примут. ...", заявил Президент Азербайджана. И это была правда.

Турция - один из основателей Совета Европы с 1949 года и, благодаря подписанному 12 сентября 1963 года Соглашению об ассоциации между ЕЭС и Турцией, является "ассоциированным членом" Европейского союза и его предшественников с 1964 года. Вдумайтесь в эту цифру. В этом году исполняется 60 лет с момента обретения Турцией этого статуса, но полноправным членом ЕС она так и не стала.А ведь, добавлю, Турция формально подала заявление на вступление 14 апреля 1987 года!

И что вы думаете? Понадобилось 12 лет, чтобы получить статус кандидата на саммите Хельсинки 1999 года. Но и это было не все. Спустя пять лет, после саммита в Брюсселе 17 декабря 2004 года (вслед за крупным расширением 2004 года) Европейский совет объявил официальной датой начала переговоров по вступлению Турции 3 октября 2005 года. И что? Прошло девятнадцать лет и нет ничего и близкого к решению данного вопроса.

Перед Турцией постоянно ставятся априори невыполнимые условия, вплоть до признания ею мифического "геноцида армян", который подразумевает утоление финансовых и территориальных претензий Армении и армянства. По сути, Турцию несколько десятилетий осознанно обманывают, шантажируют, ей пытаются "выкрутить руки". А ведь Турция является членом НАТО, ее армия является второй по боеспособности в Альянсе.

Турция исторически играла роль моста между Западом и Востоком. Через ее территорию в Европу поступает очень много такого важного для Европы. Но, несмотря на все это, Турцию в ЕС не принимают и не примут. По указанной Президентом Азербайджана причине. И именно трезво оценивая турецкий опыт, Азербайджан принял стратегически правильное решение не стучаться в двери ЕС.

Опыт Азербайджана полезно было бы изучить Украине, Грузии, Молдове. Чтобы было понятно, как в ЕС могут и любят делать обещания, от которых потом отказываются под различныи , зачастую высосанными из пальца, формальным поводам. При этом, наша страна прекрасно и взаимовыгодно торгует с ЕС. Достаточно упомянуть хотя бы то, что товарооборот между Азербайджаном и странами ЕС по итогам 2023 года составил 21,4 млрд евро.

Основными торговыми партнерами Азербайджана по итогам 2023 года среди стран Евросоюза являлись: Италия - 12,3 млрд евро, Чехия - 1,4 млрд евро, Германия - 1,36 млрд евро, Греция - 1,32 млрд евро, и Испания - 0,9 млрд евро. Все это - членов ЕС и НАТО. Как видим, можно сотрудничать со странами ЕС и НАТО, не входя в эти организации! При этом, наша страна делает все возможное для увеличения объемов товарооборота с ЕС.

Вот и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе совместного брифинга с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым заявил, что высокий уровень отношений между Венгрией и Азербайджаном открывает возможности для расширения энергосотрудничество между двумя странами. По словам Сийярто, есть несколько решений, принятых по итогам сегодняшней встречи. "Одно из них - планы углубленно работать над вопросами транспортировки газа и нефти", - сказал он.

"С помощью диверсификации энергопоставок мы продлеваем текущее партнерство. Наша точка зрения заключается в том, что мы ищем ресурсы в юго-восточном направлении, в таких странах, как Азербайджан",- подчеркнул Сийярто.

Министр подчеркнул, что Венгрия намерена увеличить объемы поставок газа из Азербайджана. "Азербайджанская нефть станет неотъемлемой частью энергетической системы Венгрии",- сказал он.

Венгрия является членом НАТО и ЕС. Отношения с этим государством можно также назвать эталонными, основанными на взаимном уважении, доверии. Именно такие отношения Азербайджан не просто предлагает, но и обеспечивает в диалоге со всеми своими партнерами. И эта стратегия, как видим, работает очень успешно. Наша страна реализовала великое множество крайне важных энергетических и транспортных проектов, имеет твердый статус политического, экономического и военного лидера на Южном Кавказе. Плюс, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в полном объеме. Все это - без намерений вступить в ряды ЕС и НАТО. Таков он - опыт блестящих успехов нашей страны, который можно и нужно изучать в иных государствах мира.