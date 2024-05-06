https://news.day.az/politics/1658023.html Названа дата переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении в Алматы
Названа дата переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении в Алматы
В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, переговоры между Министром иностранных дел Азербайджана и Министром иностранных дел Армении состоятся в Алматы 10 мая 2024 года, передает Day.Az.
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