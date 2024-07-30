В Париже тюркам не рады

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Парижская Олимпиада только началась, а уже отметилась множеством нелицеприятных моментов. Это первые Олимпийские игры, которые запомнятся не рекордами, а скандалами. Это было ожидаемо, но никто не предполагал, что все настолько плохо.

На Олимпиаде царит совершенно не спортивная и не дружественная атмосфера, нет ощущения праздника спорта, как обычно бывает. Каждый день приносит какие-то неприятные сюрпризы. Пропитанная фобиями и маниями политика официального Парижа проявляет себя на каждом шагу. Олимпийские принципы, провозглашенные когда-то Пьером де Кубертеном, попраны его же соотечественником Эмманюэлем Макроном.

В соцсетях распространился ролик, на котором видно, что организаторы отбирают у победителей национальные флаги. Причем, отобраны флаги у казахстанского и азербайджанского спортсмена, а американцы и японцы спокойно позируют с национальным стягом, и никто не покушается на их право радоваться победе. Если на этой Олимпиаде имеются запреты касательно флагов, это должно касаться всех. Иначе создается впечатление, что отбираются флаги только у спортсменов из тюркских стран. И делается это достаточно грубо. Неприветливые и раздраженные тетеньки, напоминающие надзирательниц женской тюрьмы, зорко следят за тем, чтобы флаги Казахстана и Азербайджана не находились на всеобщем обозрении. Можно видеть, как такая вот "надзирательница" буквально вырывает флаг из рук представителя Азербайджана, кидаясь между ним и спортсменом. Волонтерша ведет себя так, будто выхватывает бомбу из рук террориста, и до взрыва остались считанные секунды.

Интересно, кидалась бы она наперерез, если бы спортсмены какой-нибудь страны подняли радужный флаг ЛГБТ-сообщества?

Еще раз повторим - если есть запреты, они должны работать для всех, а не только для тех, кто не симпатичен нынешним политикам Франции. Кроме того, наводить порядок тоже можно с уважением к участникам, а не по-хамски. Это не тюрьма и не концлагерь, а Олимпиада, волонтеры и организаторы должны проявлять уважение и такт к тем, кто старается, чтобы об этих Играх осталась хоть какая-то память со знаком "+".