В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как более тысячи армянских дальнобойщиков требуют открыть Зангезурский коридор

Day.Az представляет публикацию:

Более 1300 армянских грузовиков находятся на российско-грузинской границе в Верхнем Ларсе в огромной пробке, пытаясь проехать в РФ.

По данным властей Северной Осетии, всего в очереди стоит более 4,4 тысячи автомобилей. При этом в обратном направлении затор ничуть не меньше - около 2500 грузовиков.

Ситуация настолько критическая, что глава Северной Осетии Сергей Меняйло ранее ввел в республике режим повышенной готовности: власти региона запретили въезд новых фур до тех пор, пока не удастся справиться с затором на Верхнем Ларсе.

Пока Пашинян катается на велосипеде и разглагольствует о небывалых достижениях, обычные армянские дальнобои своим многодневным ожиданием в пробках по дороге в РФ и обратно "голосуют" за Зангезурский коридор. Физически, своим присутствием. Еще несколько месяцев таких простоев, и вместо Баграта Пашинян рискует увидеть на улицах Еревана фуры с требованием дать грузоперевозчикам альтернативную дорогу в Россию.

А дорога такая есть - всего-то нужно открыть ее, подписав мирное соглашение.

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