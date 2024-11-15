Франция постепенно перешла от своей позиции нейтралитета к явно проармянской позиции. После этого Баку предпринял ряд ответных мер против Парижа.

Как передает Day.Az, об этом в интервью французскому RFI заявил бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти.

"С 1990-х годов Франция была частью посреднической миссии между Арменией и Азербайджаном наряду с Россией и Соединенными Штатами. После войны 2020 года, в которой армяне потерпели сокрушительное поражение, Франция перешла с позиции арбитра на выгодную Еревану позицию. Она усилилась с сентября 2023 года, когда азербайджанцы вернули Карабах. Таким образом, Франция постепенно перешла от своей позиции арбитра к явно проармянской позиции. В частности, было подписано соглашение о военном сотрудничестве с Ереваном. Постепенно в сознании азербайджанцев мы стали союзниками Армении. После этого Баку предпринял ряд ответных мер против Франции", - сказал экс-посол, фактически признавая, что именно Париж сам виноват в ухудшении отношений с Баку.