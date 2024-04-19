107-летний ветеран назвал простой секрет долголетия

107-летний житель Великобритании отметил очередной день рождения и назвал простой секрет долгой жизни. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на BBC News.

Фрэнк Честер живет в доме престарелых в графстве Вустершир. Именно здесь он 10 апреля отпраздновал 107-летие. По словам управляющей учреждением, пенсионер прожил насыщенную жизнь. А своим ключом к долголетию именинник считает веру. "Господь всегда был очень добр ко мне. Я каждое утро читаю молитвы и благодарю его за то, что он подарил мне еще один день", - рассказал Честер.

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