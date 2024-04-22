Желание перекусить пиццей сделало женщину долларовой миллионершей

Жительница США стала долларовой миллионершей благодаря желанию перекусить пиццей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Michigan Lottery Connect.

41-летняя американка из штата Мичиган рассказала, что ее муж регулярно покупает лотерейные билеты. Однажды женщина решила последовать его примеру, когда ехала за пиццей. По пути она приобрела билет мгновенной лотереи и вскоре стерла с него защитный слой. Внезапно она обнаружила, что сорвала джекпот в размере двух миллионов долларов.

Американка крайне удивилась, когда поняла, что стала победительницей. "Я позвонила мужу, чтобы сообщить ему эту новость, потому что была так взволнована. Я не могла дождаться, когда вернусь домой!", - призналась она.

Женщина решила получить денежный приз в виде единовременной выплаты. После вычета налогов размер ее выигрыша составил 1,3 миллиона долларов. Победительница рассказала, что планирует потратить деньги на оплату счетов и отпуск.

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