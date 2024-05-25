https://news.day.az/popularblog/1662894.html Ханде Эрчел вышла на дорожку в Каннах со своим женихом-миллиардером - ФОТО
Ханде Эрчел вышла на дорожку в Каннах со своим женихом-миллиардером - ФОТО
Ханде Эрчел вышла на дорожку в Каннах со своим женихом-миллиардером, передает Day.Az.
Спустя год слухов об их романе, пара официально перестала скрывать отношения. Актриса представила жениха мировой общественности.
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