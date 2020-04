Известный британский актер умер от коронавируса

Британский комик, телеведущий и актер Тим Брук-Тейлор умер от осложнений, вызванных коронавирусом на 80-м году жизни, сообщает Trend со ссылкой на британские СМИ.

Тимоти Джулиан Брук-Тейлор родился 17 июля 1940 года в Бакстоне, Девоншир. Проявлять себя как комик начал во время учебы в Кембридже. Первую славу он приобрел как соавтор и ведущий шоу I'm Sorry I Haven't a Clue и I'm Sorry, I'll Read That Again на BBC. А после - и на ТВ, сотрудничая со старинными друзьями по Кембриджу Джоном Клизом и Грэмом Чепменом. Он был известен не только благодаря своей актерской деятельности, но и как сценарист комедийного сериала "Вкусняшки" вместе со своими коллегами Биллом Одди и Грэмом Гарденом. Они работали в жанрах ситкома и коротких скетчей. Целое поколение британцев выросло на их шоу, которое выходило с 1970 по 1982 год. Брук-Тейлор также снимался в таких телевизионных проектах, как "Булл", "Одной ногой в могиле", "Перекресток", принимал участие в кинофильмах "Монти Пайтон встречаются на окраине" и "Как раздражать людей". Среди телевизионных, киноролей и ролей озвучки - "Вилли Вонка и шоколадная фабрика", "Бананамен", "Мисс Марпл Агаты Кристи", "Врачи", "Биение сердца", "Человек-оркестр", "Статуя", "Последний бой Астерикса" и т.д.