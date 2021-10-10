Новый сингл Стинга

Британский музыкант Стинг выпустил новый сингл и клип Rushing Water. Режиссером видео выступил Эрик Райан Андерсон, передает Day.Az со ссылкой на kulturomania.ru.

В клипе Стинг поет и танцует на фоне белых стен в заброшенном дома, а также поет в студии и погружается в водоем.

"Песня Rushing Water - подходящее начало для альбома, который стремится преодолеть все мелкие различия, которые могут нас разлучить", - сказал Стинг.

Песня войдет в новый альбом музыканта The Bridge. Релиз пластинки намечен на 19 ноября 2021 года.