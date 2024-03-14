"Бэтмен 2" с Паттинсоном снова перенесли

Сиквел фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в очередной раз перенесли. Из-за голливудских забастовок лента студии Warner Bros. запремьерится на год позже заявленной даты.

Ко второй части вернутся собственно Роберт Паттинсон и Зои Кравиц, а также режиссер и сценарист Мэтт Ривз, передает Day.Az.

До забастовки на Голливудских холмах планировалось, что съемки "Бэтмена 2" пройдут осенью 2023 года, а премьера фильма состоится 1 октября 2025 года. Новая дата премьеры - 1 октября 2026 года.

Отметим, что Паттинсон подписал контракт на 3 фильма о Бэтмене. Поэтому после многострадального сиквела ждем триквел.

Сюжет "Бэтмена 2" держится в тайне.

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