Кэтрин Зету-Джонс высмеяли за внешний вид

Актрису Кэтрин Зету-Джонс впервые за долгое время заметили вместе с супругом, продюсером Майклом Дугласом. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

54-летняя Кэтрин Зета-Джонс и 79-летний Майкл Дуглас попали в объективы папарацци, когда направлялись на обед в ресторан Tre Lune в Монтесито 17 марта. Актриса надела черный жакет, синие джинсы-клеш, твидовую кепку, кеды, золотую цепь и солнцезащитные очки. Знаменитость распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Майкл Дуглас вышел на публику в голубой рубашке, серых брюках, лоферах и солнцезащитных очках.

Читатели Daily Mail раскритиковали Кэтрин Зету-Джонс за внешний вид.

"Что с ней случилось? Раньше она выглядела прекрасно, у нее была естественная красота. Теперь она выглядит старше своих лет, изменилась до неузнаваемости", "Она выглядит великолепно, но не для 54-летней", "Если присмотреться к ее лицу, не скажешь, что между ними сейчас разница в 25 лет", - писали интернет-пользователи.