Землю накрыла мощнейшая за последние 20 лет магнитная буря

Магнитная буря высшего (пятого) уровня происходит на Земле, последний раз такое было 20 лет назад. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На Земле магнитная буря высшего уровня. После 20-летнего перерыва. Уровень G5", - сказал он.

Магнитная буря началась накануне вечером. По прогнозам ученых, утром 11 мая она достигла наивысшей мощности - между G4 и G5 (экстремально сильная буря).

Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. В средних широтах жители смогут наблюдать полярные сияния.

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