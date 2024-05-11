На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, сообщает Day.Az.

Оркестр выступил под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова. Солисты концертной программы - Ниджат Мамедов (флейта) и Фидан Ализаде (фортепиано).

Вниманию слушателей были представлены произведения Франца Шуберта, Вольфганга Амадея Моцарта, Бенджамина Бриттена и Джейхуна Аллахвердиева.

Прекрасные музыкальные сочинения, эмоциональная наполненность произвели большое впечатление на публику.

Зрители не только наслаждались прекрасным звучанием, но и с удовольствием наблюдали за игрой музыкантов и работой дирижера.

Публика бурными овациями благодарила музыкантов за прекрасный вечер, который позволил погрузиться в мир нежного звучания флейты и фортепиано.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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