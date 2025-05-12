Торговля между Азербайджаном и Японией набирает обороты

В январе-марте 2025 года объем торговых операций между Азербайджаном и Японией составил 87,9 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 26 миллионов долларов США, или 42 процента больше по сравнению с показателем за те же месяцы 2024 года.

За отчетный период объем торгового оборота с Японией составил 0,73 процента от общего торгового оборота Азербайджана.

В январе-марте 2025 года был зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в Японию на сумму 3,1 миллиона долларов. Это на 1,1 миллиона долларов США, или на 25,6 процента меньше, чем за тот же период 2024 года. В то же время импортные операции составили 84,8 миллиона долларов США, что на 27,1 миллиона долларов США, или на 46,9 процента больше, чем годом ранее.