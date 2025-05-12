Президент США Дональд Трамп анонсировал "самое важное заявление" в своем следующем посте в социальной сети Truth Social.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил на своей странице в той же соцсети.

"Мой следующий пост будет одним из самых важных и влиятельных из тех, что я когда-либо выпускал. Наслаждайтесь", - написал он.

Глава государства не стал объяснять, о чем именно будет его обращение.