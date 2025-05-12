https://news.day.az/world/1751956.html Трамп анонсировал "самое важное заявление" Президент США Дональд Трамп анонсировал "самое важное заявление" в своем следующем посте в социальной сети Truth Social. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил на своей странице в той же соцсети. "Мой следующий пост будет одним из самых важных и влиятельных из тех, что я когда-либо выпускал.
Трамп анонсировал "самое важное заявление"
Президент США Дональд Трамп анонсировал "самое важное заявление" в своем следующем посте в социальной сети Truth Social.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил на своей странице в той же соцсети.
"Мой следующий пост будет одним из самых важных и влиятельных из тех, что я когда-либо выпускал. Наслаждайтесь", - написал он.
Глава государства не стал объяснять, о чем именно будет его обращение.
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