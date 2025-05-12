https://news.day.az/society/1751976.html Задержанные за рубежом террористы доставлены в Азербайджан Сабаильский районный суд Баку по ходатайству Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) принял решение об аресте лиц, находящихся в розыске по обвинению в терроризме.
Задержанные за рубежом террористы доставлены в Азербайджан
Сабаильский районный суд Баку по ходатайству Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) принял решение об аресте лиц, находящихся в розыске по обвинению в терроризме.
Как передает Day.Az, согласно сообщению, эти лица были задержаны за пределами страны в результате проведённых СГБ оперативно-розыскных мероприятий и этапированы в Азербайджан.
Отмечается, что число задержанных подозреваемых в терроризме - значительное.
В пресс-службе СГБ заявили, что по делу продолжаются следственные действия, и в ближайшее время будет обнародована более подробная информация.
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