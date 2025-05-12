Задержанные за рубежом террористы доставлены в Азербайджан

Сабаильский районный суд Баку по ходатайству Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) принял решение об аресте лиц, находящихся в розыске по обвинению в терроризме.

Как передает Day.Az, согласно сообщению, эти лица были задержаны за пределами страны в результате проведённых СГБ оперативно-розыскных мероприятий и этапированы в Азербайджан.

Отмечается, что число задержанных подозреваемых в терроризме - значительное.

В пресс-службе СГБ заявили, что по делу продолжаются следственные действия, и в ближайшее время будет обнародована более подробная информация.