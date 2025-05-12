Массовая демонстрация в Берлине

В Берлине началась массовая демонстрация против правого экстремизма и за запрет партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Демонстрация организована инициативами "Вместе против правых" и "Защищать человеческое достоинство". Митинг проходит под девизом "запретить АдГ сейчас". По словам организаторов, участниками митинга могут стать более семи тысяч человек.

"Больше нет оправданий, мы требуем немедленного запрета АдГ", - сказала одна из участниц митинга.

2 мая контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии "несправедливо относятся к меньшинствам" - в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества.