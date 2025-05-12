Британия и ЕС готовят пакт об обороне и безопасности
Страны Европейского союза (ЕС) и Великобритания планируют представить совместный пакт по обороне и безопасности, в рамках которого Лондон может войти в часть европейской оборонной политики.
Как передает Day.Az, об этом сообщило британское издание The Sunday Times.
"Великобритания и ЕС на следующей неделе представят пакт об обороне и безопасности в рамках широкомасштабной сделки, что приведет к самому тесному сближению Британии с ЕС", - отмечают в статье.
Уточняется, что если соответствующий документ будет подписан, то Британия сможет высылать в Европу свои военные подразделения для участия в миротворческих операциях.
Помимо этого, пакт предполагает проведение межгосударственных консультаций по разным вопросам.
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