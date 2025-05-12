Британия и ЕС готовят пакт об обороне и безопасности

Страны Европейского союза (ЕС) и Великобритания планируют представить совместный пакт по обороне и безопасности, в рамках которого Лондон может войти в часть европейской оборонной политики.

Как передает Day.Az, об этом сообщило британское издание The Sunday Times.

"Великобритания и ЕС на следующей неделе представят пакт об обороне и безопасности в рамках широкомасштабной сделки, что приведет к самому тесному сближению Британии с ЕС", - отмечают в статье.

Уточняется, что если соответствующий документ будет подписан, то Британия сможет высылать в Европу свои военные подразделения для участия в миротворческих операциях.

Помимо этого, пакт предполагает проведение межгосударственных консультаций по разным вопросам.