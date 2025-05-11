https://news.day.az/world/1751922.html МИД Ирана о дальнейших переговорах с США Недавние непрямые переговоры между Ираном и США относительно ядерной программы Тегерана в Омане были трудными, но полезными для понимания позиций сторон. Как передает Day.Az об этом в соцсети X написал пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи. "Завершился четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США.
МИД Ирана о дальнейших переговорах с США
Недавние непрямые переговоры между Ираном и США относительно ядерной программы Тегерана в Омане были трудными, но полезными для понимания позиций сторон.
Как передает Day.Az об этом в соцсети X написал пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Завершился четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США. Переговоры были сложными, но полезными для лучшего понимания позиций друг друга и поиска разумных и реалистичных путей разрешения разногласий", - написал он.
Представитель министерства отметил, что оманская сторона скоординирует следующий раунд консультаций и объявит о его проведении.
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