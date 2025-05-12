Вооруженное нападение в Нигерии

Не менее 23 человек погибли в результате вооруженных нападений в штате Бенуэ в центральной Нигерии.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Красный Крест.

По данным агентства, речь идет об отдельных инцидентах, произошедших в субботу в четырех деревнях. "Сообщения с мест событий подтверждают, что в результате различных нападений погибло по меньшей мере 23 человека", - заявил представитель местного отделения Красного Креста Энтони Аба. Еще несколько человек получили ранения.