https://news.day.az/world/1751965.html Вооруженное нападение в Нигерии - много жертв Не менее 23 человек погибли в результате вооруженных нападений в штате Бенуэ в центральной Нигерии. Как передает Day.Az, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Красный Крест.
Вооруженное нападение в Нигерии - много жертв
Не менее 23 человек погибли в результате вооруженных нападений в штате Бенуэ в центральной Нигерии.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Красный Крест.
По данным агентства, речь идет об отдельных инцидентах, произошедших в субботу в четырех деревнях. "Сообщения с мест событий подтверждают, что в результате различных нападений погибло по меньшей мере 23 человека", - заявил представитель местного отделения Красного Креста Энтони Аба. Еще несколько человек получили ранения.
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